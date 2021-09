Die Wiederauferstehung einer k.u.k. Eliteeinheit

Im Ischler Kongress- und Theaterhaus fand gestern die offizielle Gründungsfeier der k.u.k. Leibgardeinfanteriekompanie (LIK) Bad Ischl statt. Die LIK war zu Kaisers Zeiten eine zum militärischen Hofstaat gehörige Militäreinheit. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, für die Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ordnung und Sittlichkeit zu sorgen, so etwa in Form des Wachdienstes in der Hofburg, in Schönbrunn und in Laxenburg. Außerdem konnten die Mitglieder für den Kurierdienst, also die Überbringung von Nachrichten oder Befehlen, innerhalb des Gebietes der gesamten Monarchie eingesetzt werden. Die LIK bestand aus nicht mehr als 300 Offizieren und verdienten Unteroffizieren, die zwei bis drei Jahre von ihrem Stammtruppenteil abgezogen wurden.

Obmann Gerard Nicolas Fritz: "Vielleicht können wir, die Mitglieder und Gründer der LIK Bad Ischl, uns als eine spezielle Art von Start-up-Gruppe betrachten, die fest an ihre Idee glaubt und überzeugt ist, das zum Teil vergessene Wesen dieser speziellen Eliteeinheit der ehemaligen k.u.k. Armee zu ergründen, neu zu beleben und der Öffentlichkeit dieses Resultat dann zeitgemäß und verständlich vorzustellen."