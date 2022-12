Die Welterberegion bekommt nächstes Jahr ein eigenes Management

HALLSTATT. Er oder sie soll studiert haben, Berufserfahrung mitbringen (am besten im Welterbebereich), ebenso Organisationstalent und Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit. Gefragt wäre auch Fachwissen in den Bereichen Baukultur und Raumplanung. Die UNESCO-Welterberegion am Fuß des Dachsteins besorgt sich erstmals einen Manager. Am Montag wurde die Stelle ausgeschrieben, wer sich dafür interessiert, erfährt nähere Details auf der Homepage der Marktgemeinde Hallstatt ( www.hallstatt.ooe.gv.at).