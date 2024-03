Die Welser trinken Wasser aus dem Almtal

Auch in Österreich keine Selbstverständlichkeit, sagt Wolfgang Nöstlinger, Vorstandsdirektor des städtischen Wasserversorgers eww, zum heutigen Welttag des Wassers: "Die Welser trinken daheim naturreines Wasser. Dahinter stehen ein riesiges Investment und viel Arbeit."

Das kühle Nass für die Traunmetropole kommt großteils aus dem Almtal: Von dort rinnt es über die Pettenbachrinne, eine wasserführende Bodenschicht, nach Steinerkirchen. 260 Liter pro Sekunde strömen dort in den Brunnen der eww. Pumpen holen das Wasser aus 50 Metern unter der Oberfläche auf 417 Meter Seehöhe. "Das ist das einzige Mal im Prozess, dass wir Strom benötigen – im Fall eines Blackouts können wir mehrere Tage mit Dieselaggregaten die Versorgung aufrechterhalten", erklärt Nöstlinger. Über eine zwölf Kilometer lange Leitung, die zwei Meter tief in der Erde liegt, fließt das Wasser quer unter Feldern und Straßen in gerader Linie nach Thalheim. Von dort geht es durch Rohre nach Wels. Mehr zum Thema lesen Sie unter nachrichten.at/wels

