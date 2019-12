Zu Kaisers Zeiten war das "Goldene Kreuz" eines der renommiertesten Hotels in Bad Ischl. Alles, was Rang und Namen hatte, nächtigte hier: Karl Kraus ebenso wie Arthur Schnitzler oder Adalbert Stifter. Die fast 500-jährige Geschichte der Herberge ging 1991 zu Ende, als das Hotel zusperrte und in Wohnungen und Geschäftslokale umgebaut wurde.