Die Vorbildgemeinden bei der Kinderbetreuung

Wie in den vergangenen Jahren hat die Arbeiterkammer (AK) auch heuer wieder die Kinderbetreuungsangebote in den einzelnen Gemeinden überprüft und bewertet. In den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden hat sie fünf Gemeinden mit der Höchstnote 1A bewertet: Lenzing, Bad Ischl, Hallstatt, Scharnstein und Vorchdorf. In diesen Orten ist das Betreuungsangebot über alle Altersklassen hinweg top.