Der OÖN-Exklusivbericht über die Verpachtung der landeseigenen Toscana-Halbinsel an die Toscana Hotelerrichtungsgesellschaft lässt in Gmunden die Wogen hochgehen. Im Pachtvertrag ist zwar klar festgehalten, dass der Park wie bisher öffentlich zugänglich bleibt. Doch in Gmunden fragt sich jeder, warum der Park dann überhaupt verpachtet wird. Dass die Landesregierung die Stadtgemeinde nicht einmal über die Verpachtung informierte, macht die Empörung noch größer.