Die vergessenen Salzstollen über Bad Ischl

Diese Wandertour bietet keine besonderen Panoramablicke. Weder führt sie über spektakuläre Felsen noch erfordert sie besondere Kondition. Trotzdem ist die Via Salis eine der faszinierendsten Routen im Salzkammergut, weil Wanderer auf diesem Themenweg tief in die Geschichte des Bad Ischler Salzbergbaus eintauchen können. Die Via Salis führt ins Herz der Kulturlandschaft Salzkammergut.