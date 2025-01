Die Überflieger aus dem Salzkammergut

Im Wald brennt noch Licht. Zwischen den weißen Wipfeln im Goiserer Ortsteil Ramsau ist es nur schwer auszumachen, obwohl sich der Nebel auch an diesem Abend verlässlich an der Bad Ischler Kalkwerkkurve staut. Hier oben, wo Wanderer im Sommer Richtung Kalmberg aufbrechen, hat Bad Goisern sein Nordisches Zentrum. Und wer Glück hat, darf gleich vom Auto in den Lift umsteigen.