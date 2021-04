Die Gmundner Basket Swans gewannen vorgestern beim UBSC Graz mit 94:82 nach dem am vergangenen Mittwoch hart erkämpften 89:81-Heimsieg auch das zweite Spiel der Best-of-5-Viertelfinalserie in der Basketball-Bundesliga und stellten auf 2:0. Topscorer für die Schwäne mit 22 Punkten war am Sonntag Enis Murati. Die Salzkammergut-Nachrichten sprachen mit dem 32-jährigen Teamkapitän vor der dritten Partie gegen die Grazer, die übermorgen, 19 Uhr, in der Gmundner Volksbank-Arena beginnt.