Die Traunsteinstraße wird zum Trauma

Vor allem an schönen Wochenendtagen ist die Traunsteinstraße in Gmunden eine Art "Chaos de luxe": unzählige geparkte Autos von Ausflüglern und Wanderern, aber leider auch dort, wo man nicht parken sollte. "Es ist eine Situation, an der wir arbeiten müssen", sagt Gmundens Tourismusstadtrat Wolfgang Schlair (VP), der in intensiven Gesprächen mit Anrainern des Stadtteils Unterm Stoan steht. "Wir arbeiten an einem Wanderbus – mit allen Begleiterscheinungen, die wir dazu brauchen. Wir müssen uns aufgrund der Situation etwas überlegen."

So habe etwa ein auswärtiger Abschleppdienst nach dem vierten abgeschleppten Pkw gemeint, er fahre jetzt, denn er beschädige andere Autos, wenn er da noch weitertäte. Warum ein auswärtiger Abschleppservice? Verständlich: Die hiesigen Unternehmen gehören oft jenen Autohäusern aus der Umgebung, die nicht ihre eigenen Kunden abschleppen wollen.

Die betroffenen Gastronomen – Grünberg, Ramsau, Hois’n – haben es naturgemäß auch nicht einfach. Denn deren Gäste müssen ja in die Traunsteinstraße einfahren, um sie besuchen zu können. Auch ihre Belange müssen unbedingt berücksichtigt werden, so Schlair, der ergänzt: "Falls da hinten ein Einsatz nötig ist, müssen wir aber auch garantieren, dass die entsprechenden Fahrzeuge hinkommen." Konkret: Rettung, Feuerwehr, Bergrettung, Polizei.

Ein Wandertaxi allein sei nicht die Lösung, eher ein Shuttlebus, der ab 5 Uhr früh – wenn die ersten Traunsteingeher aufbrechen – im Einsatz stünde, so Schlair. "Die beste Variante wäre ein absolutes Parkverbot ab dem Seilbahnparkplatz für Freitag, Samstag, Sonntag und den Feiertag, 15. August. Und dann müssen die Leute einsteigen." Ausgenommen seien naturgemäß Berechtigte und Gasthof-Besucher. "Die Wirte haben ja eh ihre eigenen Parkplätze", betont Schlair. "Im Endeffekt muss es unser Ziel sein, dass in der Traunsteinstraße ein Gleichgewicht zwischen Tagestourismus, der Wirtschaft an der Straße und den Anrainern hergestellt wird. Es darf nicht sein, dass es einen Verlierer gibt und dass die Sicherheit in der Straße gefährdet ist."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at