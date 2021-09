Die Traunsee-Woche erreicht ihren Höhepunkt

Das sich heuer über Monate erstreckende Segelsport-Großereignis Traunsee-Woche 2021 präsentiert ab Donnerstag sein Saison-Highlight: Der Segelclub Ebensee beherbergt an vier Wettkampftagen die Shark24-Europameisterschaft. Insgesamt nehmen 16 Boote am kontinentalen Vergleich teil. Neben einem Teilnehmer-Trio aus den Niederlanden treten hauptsächlich deutsche und österreichische Skipper an. Drei dreiköpfige Crews stellen die Ebenseer selbst.

Das windreiche Südufer des Traunsees war schon mehrmals Schauplatz dieser internationalen Regatta – zuletzt wurde 2018 um den Europameistertitel gekämpft. Für die bevorstehenden Regatta-Tage hoffen die Verantwortlichen auf gute Bedingungen. "Sofern wir unsere typischen thermischen Winde haben, sollte innerhalb zweier ein Großteil der geplanten acht Rennen durchgeführt werden", teilte der Segelclub Ebensee gestern mit. Pro Tag sind höchstens vier Races möglich, womit der Europameister bei besten Gegebenheiten schon Freitagabend feststehen könnte.