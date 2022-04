Die Traunkirchner geben nicht auf, Gemeinde will Lösung für Fußgänger

Am Wochenende wurde in der kleinsten Traunseegemeinde wieder demonstriert. Rund 40 Personen marschierten bei der B145 auf, um im Bereich der Bräuwiese die 50-km/h-Beschränkung zurückzufordern. Wie die OÖN berichteten, gilt dort auf Drängen der Wirtschaftskammer seit wenigen Monaten in der kalten Jahreszeit Tempo 70.

Fast 1000 Unterschriften

Eine Petition von Anrainern, die Tempo 50 zurückfordern, haben 971 Personen unterschrieben. Die Traunkirchner wollten die Unterschriften Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) persönlich überreichen. Doch sie bekamen keinen Termin (so wie übrigens auch die Gemeindevertretung) und wurden vom Büro Steinkellner aufgefordert, die Unterschriftenlisten mit der Post zu schicken. Die Absage war verbunden mit der Zusage, man werde "jede Unterschrift ernst nehmen." Die Traunkirchner fühlen sich dennoch ignoriert. "Wir überlegen jetzt, wie wir Steinkellner die Unterschriften übermitteln sollen", sagt Herbert Friedl, Sprecher der Initiative.

Die Kritiker von Tempo 70 fühlen sich von einem Unfall bestätigt, der vergangenen Mittwoch bei der Bräuwiese passierte. Als eine Lenkerin von der Bundesstraße in die Bräuwiesgasse abbiegen wollte, wurde sie von einem hinter ihr fahrenden Lkw gerammt. Die verletzte Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden, ihr Pkw hat einen Totalschaden.

In Traunkirchen fürchtet man aber auch um die Sicherheit der Fußgänger. Die Gemeinde fordert seit längerem eine Querungshilfe bei der Bräuwiese – sei es ein Zebrastreifen, eine Verkehrsinsel oder eine Unter- bzw. Überführung. Weil entsprechende Kontaktaufnahmen mit der Landesregierung bislang nicht fruchteten, verabschiedete der Gemeinderat am vergangenen Donnerstag einen Grundsatzbeschluss, in dem die Gemeinde noch einmal eine Querungshilfe fordert. Traunkirchen würde sich an den Kosten beteiligen, die Entscheidung liegt aber auf Seiten der Landesregierung, die für Bundesstraßen zuständig ist.

Eine Querungshilfe wäre kein zwingendes weiteres Argument für Tempo 50: Es gibt auch Fußgängerübergänge auf Straßen mit 70-km/h-Limit – etwa in St. Konrad oder Grünau.