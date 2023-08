Die Tourismus-Organisation im Salzkammergut wird umgekrempelt

Die Landesregierung will Oberösterreichs Tourismusverbände neu strukturieren. Ein neues Tourismusgesetz, das 2024 in Kraft treten soll, ist gerade in Begutachtung. Und weil das Salzkammergut mit rund 50 Prozent aller Nächtigungen das absolute Schwergewicht ist, beobachten die Touristiker im Seengebiet die Entwicklung besonders aufmerksam.