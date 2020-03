Die teuerste Luxusyacht Österreichs wird in Ohlsdorf gebaut

Sie ist der Star bei der Austrian Boat Show, der bedeutendsten heimischen Bootsmesse, die in diesen Tagen in Tulln stattfindet: die Frauscher 1414 Demon Air, "die teuerste in Österreich jemals ausgestellte Luxusyacht", wie die niederösterreichischen Veranstalter stolz bekannt geben.

Mit einer Länge von 14 Metern und neun Tonnen Gewicht ist das Flaggschiff der Bootswerft Frauscher für den Einsatz im Meer gebaut. Dabei wird es im Alpenvorland gebaut – in Ohlsdorf, wo das Gmundner Traditionsunternehmen 2012 eine Produktionshalle errichtete.

Alles, was das Herz begehrt

Zwei Volvo-Sechszylinder-Dieselaggregate mit insgesamt 880 PS treiben die Edelyacht an. Im klimatisierten Innenraum können der Skipper und sein Anhang aufrecht stehen, ein edles Badezimmer ist ebenso vorhanden und alles mit Teak ausgelegt. Für die Navigation (und die Musikbeschallung) ist feinste Elektronik verbaut, Anlegemanöver können bequem mit dem Joystick erledigt werden. Im Bugbereich ist Platz für feine Tischgesellschaften, und wenn danach getanzt werden möchte, lässt sich der Tisch einfahren.

Die in Tulln präsentierte 1414 Demon Air kostet die Kleinigkeit von 1,3 Millionen Euro. Wer noch weitere Zusatzausstattungen möchte, kann den Preis aber noch höher treiben. "Wir sind absolut flexibel, was Kundenwünsche betrifft", sagt Marketingleiter Thomas Schöfmann. "Frauscher ist keine Fabrik, sondern eine Manufaktur." Bis zu 100 Boote entstehen pro Jahr in Ohlsdorf, rund einmal im Monat wird auch eine Demon geordert. Für den Abtransport braucht es dann einen Tieflader.

Das Familienunternehmen Frauscher begann nach dem Krieg, in Gmunden Segel- und Elektroboote für die Alpenseen zu bauen. Mittlerweile hat die Werft 76 Mitarbeiter, einen Exportanteil von 80 bis 90 Prozent, betreibt Niederlassungen auf Mallorca sowie in St. Tropez und verkauft seine Boote in 16 verschiedenen Ländern. Rund 45 Prozent der Boote werden immer noch mit Elektroantrieb ausgeliefert. Die 1414 Demon allerdings nicht.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at