Die Stimme des Mondseelandes legtsein Mikrophon für immer beiseite

Die Marktgemeinde fiebert dem Faschingshöhepunkt entgegen, bestehend aus dem Faschingsumzug am 21. Februar und dem Monte-Carlo-Spiel am 22. Februar. Einer, der beide Veranstaltungen über Jahrzehnte geprägt hat, ist August Schwertl, die „Stimme des Mondseelandes“.

Schwertl hatte jahrzehntelang abwechselnd den „Bunten Abend“ und den Faschingsumzug mit seiner sympathischen Art und herzlichen Stimme moderiert und galt beim traditionellen Monte-Carlo-Spiel als bewährter „Karten-Ausrufer“. Gerade bei diesem heuer erstmals wieder in Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthofes „Weisses Rössl“ in Mondsee stattfindenden Spiels müsse man seine Stimme laut einsetzen, konzentriert bleiben und rasch von Tisch zu Tisch eilen, so Schwertl über die Anforderungen.

Jetzt ist der „Karten-Ausrufer“ müde geworden. „Mein Herz hat nur noch 40 Prozent Leistung, ich muss auf mich sogar beim Schneeschaufeln immens aufpassen und jede Art von Anstrengung vermeiden“, sagt der in St. Lorenz wohnhafte Schwertl, der auch zahlreiche weitere Veranstaltungen wie die Wasserskishows des WSC Mondseeland moderierte und sich neben dem Seefest Mondsee auch bei der Rot-Kreuz-Ortsstelle Mondsee und als Vizebürgermeister von St. Lorenz mit seinem unglaublichen Engagement eindrückliche Spuren hinterließ.

Mondsees Bürgermeister Josef Wendtner bedauert, dass Schwertl das Mikrophon nun endgültig zur Seite legt. „Gustl Schwertl ist ein Vorbild für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement“, so das Gemeindeoberhaupt Wendtner. Dass Schwertl jetzt kürzertreten müsse, sei eine Tatsache, die man akzeptieren müsse. Der Angesprochene will sich jetzt noch mehr auf seine Familie konzentrieren und seinen Hobbies frönen. Dazu gehören Ausfahrten mit seiner Vespa und vor allem das Fotografieren. Damit erfreut er auch regelmäßig seine Freunde in den sozialen Medien. Die Nachfolger für die „Stimme des Mondseelandes“ stehen (zumindest für 2023) bereits fest.

Der frühere Raiffeisen-Direktor Georg Obermeier (auch Platzsprecher beim OÖ-Liga-Klub Mondsee) moderiert den Faschingsumzug, der Busunternehmer Willi Feichtinger gibt den „Ausrufer“ beim Monte-Carlo-Spiel. Die Nachfolge dürfte also geregelt sein. Dennoch wird August Schwertls Stimme bei den verschiedenen Moderationsaufgaben fehlen.

Autor Norbert Blaichinger