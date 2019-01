Die Stadtregion Vöcklabruck will den sanften Verkehr ausbauen

VÖCKLABRUCK. Die Gemeinden Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Pilsbach, Regau, Timelkam und Ungenach schlossen sich zur "Stadtregion Vöcklabruck" zusammen.

Sechs Bürgermeister ziehen an einem Strang. Bild:

Gemeinsam arbeiten sie an der besseren Anbindung von Radwegen, Bahnhöfen und Betrieben für Alltags-Radfahrer und die Entwicklung eines Naherholungsbands entlang der Vöckla und Age.

Ein strategisches Entwicklungsziel in der Naherholung ist die Etablierung eines durchgehenden Vöckla-Ager-Uferwegs zwischen den Gemeinden Timelkam und Attnang-Puchheim und davon abzweigenden Wegen Richtung Nord in die Gemeinden Ungenach und Pilsbach sowie Richtung Süden in die Gemeinde Regau zur Vernetzung der Stadtregion.

Außerdem wollen die sechs Gemeinden zusammen nachhaltige Mobilitätsformen fördern. Der öffentliche Verkehr, sowie das Radfahrens und zu-Fuß-Gehen sollen gestärkt werden. So soll zum Beispiel der Busbahnhof in der Vöcklabrucker Öttlstraße elektronische Anzeigen bekommen. Dazu soll ein geschlossenes Radwegnetz entstehen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema