Die Stadtgemeinde Vöcklabruck dankt zwei mutigen Lebensrettern

Es waren dramatische Bilder, die sich am 7. Juli von Vöcklabruck aus in ganz Österreich verbreiteten. In der Anton-Hesch-Gasse war in einem mehrstöckigen Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrleitstelle gab höchste Alarmstufe aus, 13 Feuerwehren mit 130 Mann, Polizei und Rotes Kreuz waren im Einsatz. Flammen schlugen aus den Fenstern, Menschen riefen vom Balkon aus um Hilfe.