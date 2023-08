Die Stadt Gmunden ist ein ganz spezieller Kandidat

Die Traunseestadt will ihre Kreativität in einem globalen UNESCO-Städtenetzwerk und damit international unter Beweis stellen. Dazu hat sich Gmunden Ende Juni unter dem Motto "Zukunftsfit durch Kultur und Kreativität" offiziell für die Aufnahme in das rund 300 Städte umfassende weltweite UNESCO Creative Cities Network (UCCN) beworben. Bisher gibt es mit Graz (seit 2011) und Linz (seit 2014) nur zwei weitere österreichische Städte, die Mitglied dieser Vereinigung sind.

Nach einer mehrwöchigen Prüfung wurde der Kandidatenstatus Gmundens nunmehr offiziell bestätigt. Eine internationale Jury wird in den nächsten Monaten über die Aufnahme entscheiden. Gewissheit darüber ist im Spätherbst zu erwarten.

Die Aufnahme in das weltweite Netzwerk der Kreativstädte wäre für Gmunden nicht nur eine besondere Auszeichnung, sondern würde auch einen andauernden nachhaltigen Impuls für die zukünftige Entwicklung der Stadt setzen, ist Bürgermeister Stefan Krapf (VP) überzeugt. Als Kernkompetenz gilt bekanntermaßen die Keramik: Die Gmundner Keramik Manufaktur ist die größte ihrer Art in Europa, und die innovative Sanitärkeramik der Laufen Austria AG ist auf der ganzen Welt anzutreffen.

