Bereits am 26. Jänner 1921, nur ein Jahr nach dem Entstehen der NSDAP in München, gründete Postamtsdirektor Karl Nechl in Gmunden mit 70 Mitstreitern eine eigene Ortsgruppe der Nationalsozialisten. Die Stadt erwies sich als guter Boden für die Partei. 1932 besuchte eine Gmundner Delegation Adolf Hitler in Berchtesgaden, und als die NSDAP 1933 in Österreich verboten wurde, bekämpften die Gmundner Nazis aus dem Untergrund heraus ihre politischen Gegner vor Ort mit Provokationen und Sprengsätzen.