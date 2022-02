Die Staatskünstler am Traunsee

Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palfrader, jeder für sich schon ein Kapazunder, treten unter der Bezeichnung "Wir Staatskünstler" gemeinsam am 7. April im Toscana Congress auf und stellen sich mit satirischem Aberwitz der absurden österreichischen Realität (Ibiza) in den Weg. Wer dabei sein will, sollte sich rechtzeitig Vorverkaufskarten (oeticket) sichern.