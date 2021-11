Die Spur verloren: Contact-Tracing vor Zusammenbruch

LINZ. Der PCR-Test war positiv. Daran gibt es keinen Zweifel. "Aber mein Kind ist nicht krank. Es hat überhaupt keine Symptome. Es muss nicht abgesondert werden. Wissen Sie, wie viel Stoff es dann in der Schule verpasst?", sagt die aufgebrachte Mutter am Telefon, hoffend, dass die Entscheidung revidiert wird. Doch Sabine Schleifer bleibt konsequent.

An heftige Diskussionen ist sie nach monatelanger Arbeit beim Contact-Tracing im Linzer Magistrat gewohnt. "Aber es wird immer schwieriger. Akzeptanz und Kooperationsbereitschaft sind gesunken", sagt sie. 500 Bescheide stellen die 40 Linzer Contact-Tracer derzeit täglich aus, mehr als 200 Fälle müssen bearbeitet werden. "Wir schaffen es noch. Aber irgendwann sind auch unsere Ressourcen erschöpft", sagt Schleifer. K2-Kontaktpersonen gibt es nicht mehr, der Aufwand wäre mittlerweile viel zu groß. Die Aufklärungsrate lag in Linz vergangene Woche bei 57 Prozent, sagt Dietmar Nemeth, Direktor des Linzer Gesundheitsamtes.

Kein Bundesland erreicht Quote

Eine überdurchschnittlich hohe Quote, denn die Zahlen, die die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Freitag veröffentlicht hat, lässt Oberösterreich in keinem guten Licht dastehen: Der Anteil der geklärten Fälle lag in der vergangenen Woche nur noch bei 20 Prozent.

Demnach lasse sich nur noch bei jeder fünften Neuansteckung die Infektionsquelle eruieren. In ganz Österreich sank die Erfolgsquote beim Contact-Tracing auf 36,5 Prozent. Experten halten im Kampf gegen die Pandemie eine Klärungsrate von zumindest 60 bis 70 Prozent für erstrebenswert. Diese Quote wird allerdings in keinem Bundesland erreicht. Ende September hatten sich noch fast zwei Drittel aller Infektionen klären lassen.

"Wir bräuchten deutlich mehr Personal", sagt Barbara Spöck, Bezirkshauptfrau von Steyr-Land. Jeder, der in der Bezirkshauptmannschaft arbeite, helfe derzeit mit. "Es wäre gut, wenn alle, die positiv getestet wurden, automatisch vom Gesetzgeber abgesondert werden. Das würde uns einen Haufen an Bescheiden ersparen", sagt sie.

Jeder Krisenstab stehe beim Contact-Tracing derzeit vor "großen Herausforderungen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Das liege auch daran, dass nicht immer "wahrheitsgemäß" geantwortet werde und Telefonnummern nicht immer stimmen würden. "Wir müssen aber auch die Frage stellen, ob das Contact-Tracing bei diesem Infektionsgeschehen noch ein taugliches Mittel ist", sagt sie. Es werde auch bei den Konferenzen zwischen den Krisenstäben der Bundesländer und dem Bund derzeit diskutiert, ob man nicht auf andere Wege umsteigen könnte. "In Diskussion steht, ob man nur noch die Infizierten absondert und die Kontaktaufnahme den entsprechenden Personen überlässt", sagt Haberlander. Dafür müssten aber noch zahlreiche Gespräche geführt werden, in die auch Mediziner eingebunden seien.

Während die Zahl der eruierten Infektionsquellen sinkt, steigt die Zahl der Infektionen weiter– aber auch jene der Impfungen. 45.000 wurden in den vergangenen drei Tagen verabreicht, mehr als 91.000 waren es bislang im Monat November. Am Wochenende findet eine weitere breite Impfaktion statt: 18.000 Impfungen wurden dafür vorbereitet. (geg)