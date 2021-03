Die SPÖ St. Konrad öffnet sich für Parteifreie

Bei der Bürgermeisterwahl 2018 in St. Konrad verfehlte Ilse Hummer (SPÖ) den Sieg nur um 0,26 Prozent. Deshalb überrascht es nicht, dass ihre Partei sie auch heuer wieder nominierte. Neue Wege geht die Ortspartei hingegen bei der Wahl des Gemeinderats. Sie tritt unter dem Listennamen „SPÖ und Parteifreie St. Konrad“ an. „Viele Menschen würden sich gerne für unsere Gemeinde engagieren, haben mit Parteipolitik aber wenig am Hut“, sagt Hummer. „Diesem Trend tragen wir Rechnung, indem wir uns öffnen. Aber natürlich auf Basis gemeinsamer Wertvorstellungen.“

"Wir für euch in St. Konrad", lautet das Motto der Liste und soll die Basis konstruktiver Arbeit für die Gemeinde sein. „Ich möchte mich um die oft kleinen, aber konkreten Anliegen der Bevölkerung kümmern und eine breite Zusammenarbeit mit den Menschen in St. Konrad erreichen“, sagt die Bürgermeisterkandidatin. „Das konsequente Dranbleiben an unseren Themen ist eine meiner Stärken“, betont Ilse Hummer.

Herausforderungen gebe es genug: Vom Verkehrskonzept für die B120 beim Fußgängerübergang Haltestelle-Ort, über eine generationsübergreifende Familienpolitik, eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung, die Förderung von sanftem Tourismus, bis zu alternativen, leistbaren Wohnformen, Generationenwohnen, der Stärkung von Regionalität und Nachhaltigkeit in der Grundversorgung.