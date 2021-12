Die Spange Gmunden-Pinsdorf ist nach sechs Jahren Wartezeit endlich fertig

Als 2015 der neue Gmundner Bahnhof errichtet wurde, wurde die direkte Straßenverbindung zwischen Gmunden und Pinsdorf gekappt. Autofahrer mussten auf die viel befahrene B145 ausweichen. Weil das großen Unmut bei Autofahrern erzeugte, kündigte Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) im Wahlkampf 2015 die Errichtung einer neuen Straßenspange an.

Nach mehr als sechs Jahren ist es nun so weit: Vor wenigen Tagen wurden die wenige Hundert Meter lange Straße und ein neuer Kreisverkehr in der Theresienthalstraße in Betrieb genommen. Damit ist der direkte Grenzverkehr zwischen den Nachbargemeinden wieder möglich. Allerdings nur für Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen. Der Schwerverkehr wird im Sinne der Anrainer weiterhin auf die Bundesstraße gezwungen.

Die ÖBB ließen sich viel Zeit

Das neue Straßenstück war in Gmunden nicht unumstritten. Kritiker trauern nach wie vor der alten, unterbrochenen Straßenverbindung nach. Sie monieren auch, dass die Stadtgemeinde zu viel Geld für den Grund bezahlte, den man für die neue Straße kaufen musste.

Und dann sind da noch die sechs Jahre Wartezeit – für die allerdings die ÖBB verantwortlich sind. Weil die Bundesbahnen 2015 die Straßenschließung ausgelöst hatten, verpflichtete sich das Staatsunternehmen, die Errichtungskosten der Spange zu übernehmen. Und ließ sich dann endlos Zeit.

Doch jetzt ist die Verbindung offen (auch wenn die Bauarbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind), und Bürgermeister Krapf ist froh darüber. "Die Reaktionen aus der Bevölkerung sind sehr überwiegend positiv", sagt er. "Gmunden und Pinsdorf rücken dank der Spanne wieder enger zusammen. Davon profitiert nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Wirtschaft auf beiden Seiten."

Pinsdorfs Bürgermeister Jürgen Berchtaler (SPÖ) ist ebenfalls hochzufrieden. "Die Schließung der alten Straße war auch bei uns ein Riesenthema", sagt er. Berchtaler weiß, dass auf die Wohnsiedlung an der Gmundner Straße nun wieder mehr Verkehr zukommt. "Wir werden das genau beobachten", kündigt er an. "Sollte die Belastung für die Anrainer zu groß werden, reagieren wir mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen."