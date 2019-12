Die Skiregionen Dachstein West und Feuerkogel starten Saison fast zeitgleich

Wie die OÖ. Seilbahnholding GmbH gestern in einer Aussendung mitteilte, nimmt die Skiregion Dachstein West mit den Skiorten Gosau, Rußbach und Annaberg am Freitag der kommenden Woche (13. Dezember) den Wintersaisonbetrieb auf. Läuft alles – vor allem witterungsmäßig – nach Plan, seien volle vier Monate "Panoramaskiing pur" garantiert.

Markus Bürger, Vorstand der Dachstein Tourismus AG und Geschäftsführer der OÖ. Seilbahnholding, präzisiert: "Die Vorbereitungen für die bevorstehende Wintersaison laufen auf Hochtouren. Der neue Beschneiungsteich im Bereich der Zwieselalm, der im Sommer gebaut wurde, ist bereits aktiv, und es wird damit schon Schnee produziert. Aus diesem Grund können wir auch diesen Winter bis Ostermontag, 13. April 2020, den Skibetrieb auf der Zwieselalm gewährleisten."

Auf dem Feuerkogel bei Ebensee beginnt der Liftbetrieb nur einen Tag nach jenem in Gosau, nämlich am Samstag, 14. Dezember. Bereits das vierte Mal wird anlässlich des Saisonauftakts zusätzlich zum Skibetrieb ein großes Rahmenprogramm geboten: So werden kostenlose geführte Schneeschuhwanderungen, Lawinenübungen für Kinder, eine Skirallye mit Tombola und eine große Perchtenshow mit Feuerwerk stattfinden. Tolle Stimmung mit Musik und Bar gibt es im Iglu beim Feuerkogellift (Flutlichtskifahren bis 19 Uhr) und in den diversen Berggasthöfen auf dem Ebenseer Hausberg. Die Feuerkogel-Seilbahn ist am 14. Dezember bis 21 Uhr in Betrieb.

Pünktlich zu den Weihnachtsferien, am 21. Dezember, gehen auch die Bahnen am Dachstein Krippenstein in den Winterbetrieb. Auch hier läuft die Beschneiungsanlage bereits auf Hochtouren. Dachstein West Card, Super Ski Card und Traunsee Card sind auch im Online-Skiticketshop erhältlich.

Alle Informationen zu den drei Skigebieten im Internet auf www.dachstein.at, www.feuerkogel.info und www.dachstein-salzkammergut.com oder telefonisch unter 050 140.