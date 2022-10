Die Seewalchener tüfteln an einem Zukunftsprofil

Knapp 100 Teilnehmer kamen zur Auftaktveranstaltung des Bürgerbeteiligungsprozesses "#seewalchen2030". Ziel ist es, einen Leitfaden zu erarbeiten, der die Richtung für zukünftige Planungen und die Entwicklung der Marktgemeinde vorgeben soll.

Regionalmanager Johannes Meinhart und die beiden Projektbegleiterinnen Sarah Untner und Ursula Witzmann-Müller, zwei ausgewiesene Expertinnen der Regionalentwicklung, führten die Teilnehmer in das Thema ein. In der Auftaktveranstaltung ging es darum, die wichtigsten Themen aufzuzeigen. Als größte Stärken und Potenziale Seewalchens wurden die Bereiche Bildung, Vereinswesen, Lebensqualität und die geografische Lage identifiziert. Sie bilden das Fundament für ein nachhaltiges Miteinander und zukünftige Entwicklungsprojekte. Als größte Herausforderungen wurden die Themen leistbares Wohnen, Mobilität, Freizeit- und Jugendangebote, Gastro und Tourismus sowie die Gestaltung des Ortszentrums genannt.

Am Ende des Bürgerbeteiligungsprozesses soll ein "#seewalchen2030"-Zukunftsprofil entstehen. Zentral ist, dass es nicht nur beim Papier bleibt, sondern daraus auch konkrete Umsetzungsprojekte mit einem breiten Mandat der Bevölkerung entstehen, sagt Bürgermeister Gerald Egger.

Die nächsten Termine in diesem Prozess sind am 14. November um 19 Uhr im Kultursaal das Gemeinde-Navi (Anmeldung an markus.muellegger@seewalchen.eu) und ein offenes Ideenbüro am 20. Jänner ab 15 Uhr im Kultursaal (ohne Anmeldung).