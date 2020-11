Die Schule wird digitaler

Ab dem Schuljahr 2021/22 stehen den Schülerinnen und Schülern im Bezirk Vöcklabruck 5400 Laptops und Tablets zur Verfügung. Im Bezirk Gmunden sind es 3700 Geräte. Möglich macht dies eine Initiative der Landesregierung. "Die Geräte werden in den teilnehmenden Schulen an AHS-Unterstufen und Mittelschulen der 5. Schulstufe im Bezirk verteilt, im ersten Jahr auch in der sechsten Schulstufe", sagt Christian Mader, ÖVP-Bezirksobmann in Vöcklabruck. Er und der Gmundner ÖVP-Bezirksobmann Rudolf Raffelsberger appellieren an Eltern und Schulen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen. "Der private Finanzierungsteil der Schüler wird voraussichtlich 25 Prozent betragen", sagt Raffelsberger. Die Geräte bleiben jedoch vollständig bei den Schülerinnen und Schülern. Außerdem ist eine soziale Staffelung vorgesehen."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.