Die Schafbergbahn ist Weltmeister

Schon der Name verspricht viel: Der "Prix Versailles", angelehnt an eine der größten Palastanlagen Europas, wird von der UNESCO seit 2015 vergeben und kürt jährlich 24 Weltmeister. Allerdings keine Personen, sondern Flughäfen, Bahnhöfe, Museen, Handelszentren, Hotels und Restaurants. Im Mittelpunkt stehen "herausragende architektonische Leistungen".

Nun darf sich auch der Bahnhof der Schafbergbahn Weltmeister nennen. Die Station erfülle alle Kriterien für den Preis, hieß es vonseiten der Jury. Sie verbinde moderne Architektur mit einem lichtdurchfluteten Erlebnisbereich. Der Blick auf den Wolfgangsee und die umliegenden Berge rundet dieses Erlebnis ab.

Es ist erst das zweite Mal, dass der renommierte Preis, auch "Architektur-Oscar" genannt, nach Österreich geht. Dementsprechend groß ist die Freude nicht nur beim verantwortlichen Architekturbüro "dunkelschwarz", sondern auch in St. Wolfgang: "Die Schafbergbahn ist seit 130 Jahren eine Bereicherung für unseren Ort, und die neue Talstation ist es bereits nach dem ersten Jahr", sagt Bürgermeister Franz Eisl (VP).

Auch Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) gratulierte: "Mit der Auszeichnung der Schafbergbahn wird nicht nur die Schönheit des Salzkammerguts hervorgehoben, sondern auch die Verbindung von Tradition und Innovation meisterlich in Szene gesetzt".

Auf Platz zwei landete die Bell Station in Melbourne, Australien, die Bronzemedaille ging an die Bejing Station in China. Für New York reichte es nur zu Platz sechs.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.