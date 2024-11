Die Salzbergbahn in Hallstatt wird um 25 Millionen Euro neu gebaut

45 Jahre wird die Salzbergbahn alt sein, wenn sie am 31. August 2025 ihren Betrieb einstellt. Die Standseilbahn im Hochtal von Hallstatt, Baujahr 1980, bringt Besucher in drei Minuten 325 Höhenmeter bergauf. Zum "Welterbeblick", der über den Hallstättersee auf die umliegenden Berge gleitet. Oder zum ehemaligen Knappenhaus, wo der Weg in die bewegte Vergangenheit der Region beginnt.