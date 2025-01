Die Rückkehr eines Gmundner Erfolgsgaranten

Was die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) im Juni des Vorjahres titelten, trifft am Sonntag auch für die Gmundner Swans zu: "Der verlorene Sohn kehrt heim." Allerdings ist diese Rückkehr nur von kurzer Dauer. Denn wenn um 17.30 Uhr die Partie gegen die Traiskirchen Lions beginnt, spielt Benedikt Güttl auf der Gegenseite.

Fünf Jahre lang war "Benni", wie er von den allermeisten gerufen wurde, am Traunsee ein Erfolgsgarant. Zwei Meistertitel und einen Cupsieg konnte er mit den Swans feiern, war dort immer Teil der Starting Five. Seine großen Leistungen in der Defense krönte er mit einem Schnitt von zehn Punkten pro Spiel. Kein Spieler der Basketball-Bundesliga holte öfter den Award als "Defensive Player of the Year".

Sein Abschied aus Gmunden war nach eigener Angabe die "bislang schwerste Entscheidung, die ich in meiner Basketballkarriere treffen musste". Aber auch in Traiskirchen wurde er schnell zum Dreh- und Angelpunkt: Mit ihm gewannen die Lions jedes Spiel, ohne ihn – er musste wegen einer Verletzung knapp zwei Monate pausieren – verloren sie gleich fünf.

Die Swans wollen sich von diesen Statistiken jedenfalls nicht beeindrucken lassen, auch wenn die Aufgabe gegen den aktuellen Tabellenvierten keine leichte wird. Um auch das achte Heimspiel dieses Jahres erfolgreich zu gestalten, braucht es eine "sehr gute Leistung", wie Swans-Finanzchef Harald Stelzer sagt. Auch, um ganz oben dranzubleiben.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger