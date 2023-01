Die Riederhütte bleibt in diesem Jahr geschlossen

Seit Ende Oktober des vergangenen Jahres wird die Riederhütte im östlichen Höllengebirge nicht mehr bewirtschaftet. Die ehemaligen Hüttenwirte, Günter Hausjell und Karin Braun, stiegen nach einem Disput mit der Alpenvereinssektion Ried im Innkreis endgültig ins Tal ab und werden ab April das Landgasthaus Kreh in Ebensee zu neuem Leben erwecken.

Wer die Riederhütte (1740 Meter Seehöhe) zu neuem Leben erweckt, ist derweil ungewiss. Sicher ist nur, dass das nicht in diesem Jahr passieren wird. Wegen Umbauarbeiten bleibt die Hütte, die vom Feuerkogel in rund zwei Stunden erreichbar ist, geschlossen. Verbesserungen bei Pächterwohnung und Kläranlage sollen in mehreren Etappen erfolgen. Ein neuer Pächter soll bis zum Frühjahr 2023 gefunden werden.

