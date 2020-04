Die Ratscherbuben lärmten heute von Balkonen herab

Die geltende Ausgangsbeschränkung zur Eindämmung des Coronaviris macht auch vor dem Osterbrauchtum nicht Halt. Die Ratscherbuben, die heute - als Ersatz für die Kirchenglocken, die in der Karwoche verstummen - mit ihren Ratschen oder Rumpeln durch die Gassen und Strassen ziehen, mussten heuer die Segel streichen.

In dieser Situation hatte die Ratschergruppe Bartlberg unter Vorläufer Gabriel Steinkogler eine gute Idee: Die Ratscherbuben ratschten in der Glockenstube der Pfarrkirche St.Josef unter strikter Einhaltung der Regierungsmaßnahmen fünf Minuten lang eine Kirchenratsche, Fahnenratschen und Rumpeln. Gleichzeitig griff ganz Ebensee zu den hölzernen Lärminstrumenten. Groß und Klein, Bub und Mädel, Mann und Frau, alle ratschten gemeinsam. An jeder Ecke, auf Balkonen und auf Terrassen ratschten heute die Menschen und bewiesen, dass lebendiges Brauchtum zu besonderen Zeiten auch flexibel ausgelegt werden kann.