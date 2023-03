Die Raiffeisenbank Mondseeland ist im Umbau

Immer mehr Menschen ziehen Onlinebanking dem Weg zur Bank vor und suchen ein Geldinstitut nur dann auf, wenn es um Beratung geht. Die Geldinstitute reagieren darauf. Oberösterreichweit hat sich der Kundendienst am Schalter mehr als halbiert.Auch in der Raiffeisenbank Mondseeland ist der Rückgang am Schalter deutlich spürbar. Direktor Thomas Kühleitner: „Als ich 1987 in der Raika zu arbeiten begann, hatten wir acht offene Schalter. Heute sind es noch zwei.