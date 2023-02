Die prähistorischen "Hallstätter" jagten auch Elche

HALLSTATT/WIEN. Die bronzezeitlichen Menschen, die vor mehr als 3000 Jahren in der Gegend von Hallstatt und rund um den Dachstein lebten, betrieben nicht nur Almwirtschaft und Viehzucht, sie waren auch auf der Jagd nach Elchen.

Das haben Forscher aus Bayern zusammen mit Kollegen des Naturhistorischen Museums (NHM) in Wien herausgefunden. Sie analysierten dabei Knochen von Elchen, die in der Vergangenheit gefunden worden waren und fanden dabei bisher unentdeckte Schnittspuren, sogar Einschusslöcher an den Überresten der Tiere.

Das Interessante: Die Knochenfunde wurden allesamt in Höhlen gemacht, obwohl die Menschen damals längst nicht mehr in Höhlen, sondern in Hütten lebten. So hat beispielsweise der Verein für alpine Forschung (ANISA) auf dem Dachsteinplateau 40 Strukturen prähistorischer Almhütten nachgewiesen.

Offenbar haben die Jäger damals die Überreste der Elche mit Absicht in die Höhlen geworfen. Warum? "Das bietet viel Spielraum für Interpretation", sagt die Forscherin Kerstin Kowarik vom Naturhistorischen Museum in Wien. Es könnte sein, dass man damit verhindern wollte, Raubtiere anzulocken, wenn in der Umgebung Haustiere weideten. Es könnten aber auch Opfer gewesen sein. In Hallstatt gebe es bisher aber noch keinen Nachweis von Höhlenheiligtümern und auch in den Höhlen am Dachsteinplateau keine weiteren archäologischen Funde, sagt Kowarik. Allerdings dienten Höhlen damals auch als temporärer Unterschlupf bzw. als Lagerstätten.

Initiiert wurden die neuen Elchknochen-Analysen von der Archäozoologin Kerstin Pasda von der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie und ihre Kollegen untersuchten Elchknochen aus einer Höhle im bayerischen Lenggries und stießen auf Spuren von menschlichem Einfluss. Bisher waren die Forscher davon ausgegangen, dass die Elche in den Höhlen durch Unfälle verendet waren. "Das kann doch nicht sein, dass es so viele bescheuerte Elche gab, die in Höhlen gefallen sind", dachte sich die Archäozoologin Pasda.

Keine "Sedimentkratzer"

Die Experten nahmen weitere Knochenfunde unter die Lupe und fanden Schnittspuren oder auch Einschusslöcher, aber weder Spuren von Benagung durch Raubtiere noch sogenannte "Sedimentkratzer", die darauf hindeuten, dass Überreste der Elche an der Oberfläche lagen und schließlich in die Schächte hineingerutscht sind.

Die Erkenntnisse der bayerischen Forscher weckten wiederum das Interesse von Kerstin Kowarik, die in der Prähistorischen Abteilung des NHM arbeitet. Dort wird ein Zusammenhang zwischen der Elchjagd und dem prähistorischen Salzabbau in Hallstatt vermutet.

Die "alten Hallstätter" bauten Salz in beinahe industriellem Ausmaß ab: seit dem 14. vorchristlichen Jahrhundert etwa täglich bis zu 1,5 Tonnen. Es wurde vor allem zum Pökeln von Schweinefleisch verwendet, denn die Gegend um Hallstatt bot wenig landwirtschaftlich nutzbare Fläche.

Doch Hinweise auf gepökeltes Elchfleisch habe man bisher nicht gefunden, sagt Kowarik. "Tatsächlich ist es auffällig, dass wir so wenig Hinweise auf die Nutzung von Wildfleisch sehen. Daher sind die Elche so spannend für uns." (staro)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper