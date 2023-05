Die Polizei zeigt Flagge in St. Georgen

Feierliche Eröffnung der neuen Polizeidienststelle am Standort des Erstaufnahmezentrums

Sie wurde bereits im vergangenen Sommer bezogen, doch die offizielle Eröffnungsfeier der neuen Polizeidienststelle in St. Georgen fand gestern mit einem großen Festakt und einem Tag der offenen Tür statt. Nachdem die alte Inspektion in der Stelzhamerstraße nach 45 Jahren den heutigen technischen Anforderungen nicht mehr genügte, wurde die neue mitten im Ortszentrum, in den neu errichteten St. Georgs Galerien, angesiedelt. Gleichzeitig wurde der Personalstand von acht auf zwölf Sicherheitsbeamte