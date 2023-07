Die Pfarre Timelkam hat eine neue Aufbahrungshalle

Im Rahmen des traditionellen Annafestes wurde am Sonntag die neue Aufbahrungshalle in Oberthalheim seiner offiziellen Bestimmung übergeben.

Seit den Neunzigerjahren war in der Pfarre über die Erweiterung der bestehenden Aufbahrungshalle diskutiert worden – aber auch über die Auflagen des Denkmalschutzes, des Landes Oberösterreich, der Diözese. Dazu kam die Finanzierungsfrage. Doch der Ankauf der Liegenschaft „Gasthaus Hirsch“ im Jahre 2015 eröffnete die Möglichkeit einer kompletten Neuplanung.

Nicht nur die Aufbahrungshalle , sondern auch der Kirchenplatz vor der St. Anna Kirche und die Parkplätze wurden gänzlich neu geplant und gebaut. Es entstand auf geschichtlichem Boden rund um die St Anna Kirche wieder ein modernes, passendes Ortsbild in Oberthalheim, das in Verbindung mit dem seit 1784 bestehenden Friedhof einen kulturellen Schwerpunkt in der Gemeinde und der Pfarre darstellt.

Die neue Aufbahrungshalle steht allen Konfessionen zur Verfügung.

