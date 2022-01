Die Pandemie beflügelte die Leselust

"Wir befinden uns im Aufwind", sagt Kirchhams Büchereileiterin Elisabeth Huemer im Rückblick auf das Büchereijahr 2021. Mit 3600 Entlehnungen wurde im 17. Bestandsjahr der öffentlichen Bibliothek ein neuer Höchststand erzielt. "Sowohl die Pandemie als auch die vielen jungen Zuzugsfamilien mit ihren Kindern sind der Grund für dieses Wachstum", sagt die Bibliothekarin. Mit einer Auswahl von rund 4000 Medien, darunter ein besonders großer und attraktiver Fundus an Bilder- und Kinderbüchern, tut die Bücherei aber auch das ihrige dazu.

Den drei fleißigsten Leserinnen, Elfriede Wolfsgruber, Brigitte Hindinger und Anna Plank, dankte Huemer jetzt persönlich für die erwiesene Treue. Jede der drei Damen verschlang im Vorjahr nicht weniger als 75 Bücher. "Wie unsere Statistik zeigt, ist Bücherlesen nach wie vor sehr weiblich geprägt", so Huemer – und appelliert an Kirchhams Männer, das umfassenden Bücherangebot mit einem hohen Anteil an Neuerscheinungen doch einmal zu versuchen.

Auch die ihm Vorjahr installierte Bücherzelle am Gemeindevorplatz wird eifrig genutzt und zeichnet sich durch eine hohe Fluktuation gebrauchter Bücher aus.

Von den ab Sommer beginnenden baulichen Maßnahmen bei der Volksschule ist auch die Bücherei betroffen und übersiedelt deshalb bis zur Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten in die Unterkirche. Im Zuge der Übersiedlung wird ein großer Bücherflohmarkt abgehalten.

Davor organisiert das Büchereiteam noch zwei Kulturevents: Am 25. März liest der Wiener Autor Elias Hirschl im Gasthof Pöll aus seinem neuen Polit-Satire-Bestseller "Salonfähig", und am 22. April konzertiert das "Faltenradio" um 20 Uhr in den Werkshallen der SFK-Technologiemanufaktur.