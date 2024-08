Die OÖ. Seilbahnholding übersiedelte nach Pinsdorf

Weil die Toscana Hotel-errichtungsgesellschaft nicht nur den Toscanapark pachtete, sondern auch die Villa Toscana und das Toscana Congress, musste sich die dort eingemietete OÖ. Seilbahnholding ein neues Quartier suchen. Das landeseigene Unternehmen betreibt die Seilbahnen am Grünberg, am Feuerkogel, hält Mehrheitsanteile an der Dachstein Tourismus AG (Krippenstein-Seilbahn, Eishöhlen) und Minderheitsanteile an der Hinterstoder-Wur-zeralm Bergbahn.