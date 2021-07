50 Prozent erfahrene Kräfte, 50 Prozent Neue, 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer: Mit 74 Kandidaten geht die ÖVP Vöcklabruck in die Gemeinderatswahl. Die Partei hat damit die höchstmögliche Zahl an Kandidaten ausgeschöpft. Sie setzt dieses Jahr auf eine ausgewogene Mischung – sowohl was die Berufsgruppen betrifft, die Altersgruppen, als auch die Wohnorte. Außerdem hat die Partei sich geöffnet: Auch 23 Parteifreie haben einen Listenplatz erhalten.