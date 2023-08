Die ÖVP im Bezirk Vöcklabruck setzt verstärkt auf Stammtische

Mehr als 300 ÖVP-Funktionäre und Sympathisanten aus dem Bezirk Vöcklabruck folgten dieser Tage der Einladung des Bezirksparteiobmanns und Landtagsabgeordneten Christian Mader zum alljährlichen Dämmerschoppen im Lebenshaus Vöcklabruck. „Diese Veranstaltung bietet Gelegenheiten zur Diskussion unter den Verantwortungsträgern aus unseren Gemeinden“, sagte die Landtagsabgeordnete Elisabeth Gneißl. „Beim lockeren Zusammensitzen wird der Ideen- und Gedankenaustausch gemeindeübergreifend quer durch den Bezirk von Schlatt bis Oberhofen gefördert. So können wir viel erreichen.“

Bezirksobmann Mader kündigte in seiner Ansprache eine Tour durch den Bezirk an. Mit Stammtischen will die Bezirkspartei alle Bevölkerungsschichten erreichen. „Der Dämmerschoppen hat sich als Fixpunkt im Kalender etabliert“, so Mader. „So wie wir uns hier im Funktionärskreis austauschen, wollen wir auch mit der Bevölkerung verstärkt in Kontakt treten. Deshalb werden wir mit einem Stammtischformat in den Gemeinden zu Gesprächen laden.“

Ab August sollen die Stammtische in den Gemeinden stattfinden.

