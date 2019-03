Die Notschlafstelle in Vöcklabruck hatte noch nie zuvor so großen Zulauf

VÖCKLABRUCK, GMUNDEN. Die Wohnungslosenhilfe Mosaik verlor Fördermittel, wird aber immer öfter gebraucht.

Notschlafstelle der Hilfseinrichtung Mosaik in Vöcklabruck Bild: Mosaik

Trotz guter Wirtschaftslage steigt die Zahl von Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind. In den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden gibt es als Anlaufstelle die Wohnungslosenhilfe Mosaik. Diese betreute im Vorjahr 1054 Personen. Das sind mehr als doppelt so viele als zehn Jahre früher. Wobei das Leistungsspektrum breit ist: Die Mosaik-Mitarbeiter bieten Delogierungsprävention an, Notschlafstellen, Übergangswohnungen, eine Mittagstafel, Finanz-Coaching, Wohnstarthilfe, einen Solidaritätsfonds und Wohnungsvermittlung.

Einen traurigen Rekordwert gibt es bei den Notschlafstellen: 105 Personen wurden im Vorjahr aufgenommen, das sind so viele wie nie zuvor. Bei 85 Prozent war eine psychische Erkrankung die Ursache der Wohnungslosigkeit. "Erfreulich ist, dass mehr als ein Drittel von ihnen bei Abschluss der Betreuung wieder in eine eigene Wohnung ziehen konnten", sagt Mosaik-Leiter Stefan Hindinger.

Trotz der gestiegenen Anforderungen hat sich der Mosaik-Personalstand von sechs Sozialarbeitern nicht verändert. Doch mittlerweile verstärken rund 25 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen das Team. "Ohne deren Engagement wären die steigenden Anforderungen nicht zu bewältigen", sagt Hindinger – und bedankt sich für das Engagement.

Dazu kommt aber noch der Einsparungskurs der Landesregierung im Sozialbereich. Seit 2016 wurden die Förderungsmittel jährlich gekürzt. Die ab 2020 neu geltenden Leistungsverträge bedeuten für Mosaik eine Budgetreduktion von rund 36.000 Euro im Vergleich zum Jahr 2015. Die Förderung betrug damals rund 490.000 Euro).

Neuer Standort gefunden

Weil der Mosaik-Standort in der Gmundner Straße in Vöcklabruck nicht mehr den Standards entspricht und zu klein geworden ist, sucht der Verein Sozialzentrum im Auftrag des Landes einen neuen Standort. Die Wahl fiel auf das Areal der Franziskanerinnen. Geplant sind bis zu sieben Übergangswohnungen und ein Teil der Beratungsräume im bestehenden Meierhof an der Salzburger Straße, sowie ein Neubau für die Notschlafstelle mit 15 Plätzen, Mittagstisch und Beratungs- und Verwaltungsräume an der Heschgasse. Hindinger begrüßt die "gute Lage" und die Nutzung bestehender Gebäude. Mit den Franziskanerinnen gebe es darüber hinaus seit Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit. (ebra)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema