Die neueste E-Bike-Generation testen

Der Trend zum elektrisch angetriebenen Mountainbike ist ungebrochen. Biker mit Antriebshilfe sind auch in den Bergen des Salzkammerguts längst in der Mehrheit. Wer mit dem Kauf eines E-Mountainbikes liebäugelt, hat am Wochenende in Bad Goisern Gelegenheit, die Antriebstechnik der kommenden Saison auszuprobieren. Marktführer Bosch eBike Systems lädt noch bis Sonntag zu eBike-Testtouren mit Lukas Kaufmann entlang der F-Strecke der Salzkammergut Trophy. Diese Runde zählt - mit der Ewigen Wand und dem wildromantischen Weißenbachtal als landschaftliche Höhepunkte - zu den schönsten MTB-Touren im Salzkammergut.

In kleinen Gruppen können die neuesten eBike-Modelle, ausgestattet mit den neuen Bosch-Motoren der Generation 4, getestet werden. Müheloses Vorankommen in den Bergauf-Passagen garantieren den perfekten Uphill-Flow mit natürlichem Fahrgefühl und optimaler Kontrolle. Zudem gibt es auch Termine, bei denen die Fahrtechnik verbessert werden kann.

Neben Guides der Salzkammergut-Trophy wird auch Trophy-Botschafter Lukas Kaufmann bei den Touren dabei sein. Lukas ist seit seiner Jugend leidenschaftlicher Biker und war schon bei Marathons auf allen Kontinenten dabei. Die Trophy-Extremstrecke über 200 Kilometer hat der Kronsdorfer mittlerweile bereits sechs Mal gemeistert und wurde heuer unter schwierigsten Bedingungen sensationell Vierter. Als ausgebildeter MTB-Guide macht es ihm aber auch Freude, wenn er Menschen für MTB-Touren begeistern und dabei seine Erfahrung weitergeben kann.

Wer am Wochenende bei einer der Touren dabei sein will, kann sich per Mail an emtb-trophy@trophy.at anmelden. Alle Termine zu den geführten eBike-Touren sowie zum Techniktraining findet man unter www.trophy.at/emtb-touren. Die Teilnahme an den Touren und am Fahrtechniktraining mit dem eigenen eBike ist kostenlos. Die Reservierung eines Testrades kostet 30 Euro.