Die Neos wollen andere Perspektiven in die Gemeindepolitik hineinbringen

"Irgendwie war die Zeit reif dafür", begründet Gerald Heinke seine Kandidatur für die Neos bei der heurigen Gemeinderatswahl. "Eine fünfte Kraft in der Gemeinde und im Land tut sicher gut." Der Apotheker, der seit 20 Jahren in Vöcklabruck lebt, will mitwirken, dass sich die Stadt in die richtige Richtung entwickelt.