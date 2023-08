Eine Radtour mit langen Passagen im kühlen Wald und ein kühles Bier im Brauhaus Zipf als Belohnung: So lässt es sich an heißen Tagen gut leben. Die "Naturhopfen-Runde" ist eine 36-Kilometer-Radtour in der Tourismusregion Hausruckwald. Als Startpunkte bieten sich die Bahnhöfe Timelkam und Vöcklamarkt an. Neben der Brauerei Zipf laden das Freilichtmuseum Stehrerhof, der Power-Tower Puchkirchen und der Flügelaltar in Gampern zu Rastpausen. Ein Teil der Strecke führt über Trails und Schotter. Deshalb und auch wegen der 300 Höhenmeter lohnt sich der Griff zum Mountainbike (www.tourismus-hausruckwald.at).

