Die Loser-Panoramastraße wurde von 5,70 Meter dicker Schneedecke befreit

ALTAUSSEE. Seit gestern Mittag ist die Mautstraße zur Loser Alm wieder befahrbar.

Die Räum- und Fräsarbeiten dauerten eineinhalb Wochen. Bild: Loser Bergbahnen

Bevor die Panoramastraße auf den Loser Anfang Mai für den Verkehr freigegeben werden konnte, mussten die Mitarbeiter der Loser Bergbahnen in Altaussee heuer besonders hart schuften. Nach dem niederschlagsreichen Winter war die Schneedecke teilweise mehr als 5,70 Meter dick.

Eine Schneefräse und viele PS

Um die Straße freilegen zu können, waren jede Menge PS in Form zweier Pistenraupen und einer bulligen Schneefräse nötig. Die Schneedecke wurde mit Hilfe der Pistengeräte bis auf Höhe der Leitschienen reduziert. Den verdichteten Restschnee darunter entfernte ein Traktor mit der Schneefräse. Eineinhalb Wochen dauerte es, bis mit Funkgeräten die Meldung "schneefrei" durchgegeben wurde und die Panoramastraße am 2. Mai offiziell für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Doch der Winter will in diesem Jahr nicht aufgeben: Zwei Kälteeinbrüche brachten jeweils mehr als einen halben Meter Neuschnee und erschwerten die Arbeit der Männer zusätzlich. Nach dem vorerst letzten Wintereinbruch am vergangenen Wochenende wurde die Straße gestern erneut bis zur Kehre 11 geräumt. Ab Mittag konnte die gesamte Strecke wieder bis zur Loser Alm auf 1600 Meter Seehöhe freigefräst und für Fahrzeuge geöffnet werden. Einzige Einschränkung: Die Autos brauchen unbedingt Winterreifen.

