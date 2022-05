Die letzten beiden Chancen für Musical-Fans

Die letzte Chance für Musical-Fans: Aufgrund des großen Erfolges gibt es in diesem Jahr beim Musical-Frühling in Gmunden zwei Zusatzvorstellungen: Heute und morgen ist „Die Frau in Weiß“ von Andrew Lloyd Webber noch zu sehen.

Regisseur und Intendant Markus Olzinger zeigt sich zufrieden mit der diesjährigen Bilanz: „Mein Dank gilt vor allem unseren phänomenalen Künstlerinnen und Künstlern und allen Mitwirkenden, die hier Abend für Abend wirklich hervorragendes leisten.”

Und während das Ensemble an den letzten beiden Vorstellungen arbeitet, tüftelt das Künstlerpaar Elisabeth Sikora und Markus Olzinger bereits am Musical-Frühling 2023. Details möchten die beiden noch nicht verraten - nur so viel verrät Olzinger: „Nächstes Jahr wird es in Gmunden erstmals eine Musical-Welturaufführung in Kooperation mit der New York Opera Society geben.“