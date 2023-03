Die Lehrlinge der Energie AG bewiesen Spitzenniveau

Voller Erfolg für die Fach- und Führungskräfte von morgen: Von den 17 Elektro- und Metalltechnik-Lehrlingen haben alle die Berufsschule und 15 die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung oder Gutem Erfolg erfolgreich absolviert und beweisen damit einmal mehr das Spitzenniveau der Lehrausbildung im Energiekonzern. Als fertig ausgebildete Fachkräfte starten sie nun im Konzern durch.

„Die Energiewirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Um diese gemeinsam zu bewältigen, braucht es engagierte, motivierte und kreative junge Menschen, die ihren Beruf mit Leidenschaft und hohem Engagement ausüben. Es freut mich, dass unsere ausgebildeten Lehrlinge mit uns nun neue Wege in Richtung Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation gehen. Die herausragenden Leistungen unserer jungen Kolleginnen und Kollegen stimmen mich dabei sehr zuversichtlich,“ freut sich Energie AG-CEO Leonhard Schitter über den großen Erfolg der Lehrlinge.

Die Lehrlingsausbildung in der Energie AG sichert Nachwuchskräften eine umfassende praxisorientierte Ausbildung in den verschiedensten Einsatzbereichen des Konzerns und wirkt dem allgemeinen Fachkräftemangel präventiv entgegen. Besonderer Stellenwert wird auf das Thema Digitalisierung gelegt, um die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Anforderungen der digitalen Zukunft fit zu machen. Derzeit befinden sich 80 Lehrlinge in Ausbildung, davon vier Mädchen. Im eigenen Ausbildungszentrum in Gmunden wurden seit 1943 bereits mehr als 1.500 Lehrlinge ausgebildet. Rund die Hälfte davon sind heute noch in den verschiedensten Bereichen des Unternehmens tätig.

Die Energie AG benötigt Fachkräfte in ganz Oberösterreich, daher steht den jungen Erwachsenen neben dem Ausbildungszentrum auch ein eigenes Lehrlingswohnhaus zur Verfügung. Nach positivem Lehrabschluss bekommen alle ein Jobangebot im Konzern und können sich dort weiterentwickeln.

