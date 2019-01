Die Lebenshilfe Vöcklabruck verlor nach und nach ihre helfenden Hände

VÖCKLABRUCK. Immer weniger Angehörige von beeinträchtigen Menschen bringen sich im Verein ein.

Vor 50 Jahren gründeten Eltern beeinträchtigter Kinder in Vöcklabruck die Lebenshilfe Oberösterreich. Sie waren vor der Frage gestanden, wie es mit ihren Kindern nach dem Schulabschluss weitergeht. Eine Tagesheimstätte wurde gegründet, und das Modell machte Schule. Heute werden von der Lebenshilfe mit kräftiger finanzieller Unterstützung des Landes in ganz Oberösterreich mehr als 80 Horte, Werkstätten und Wohneinrichtungen betrieben.

Nur noch vier aktive Angehörige

Im Bezirk Vöcklabruck betreut die Lebenshilfe derzeit 180 Menschen mit Beeinträchtigungen. Doch das Engagement von deren Angehörigen ging in der Zwischenzeit zurück. Der Verein "Lebenshilfe-Arbeitsgruppe Vöcklabruck" hatte bis vor kurzem noch sieben aktive Mitglieder. Jetzt sind davon noch vier übrig. Bei der kommenden Vorstandswahl können nicht einmal mehr alle Ämter besetzt werden.

"Das ist aber gar nicht das Problem", sagt Obfrau Christine Rauscher. "Es geht um den wichtigen Beitrag, den die Arbeitsgruppe für die Lebenshilfe leistet. Der droht künftig zu fehlen."

Die Aktivisten vertreten die Interessen der Klienten im Bezirk, sie treiben wichtige Spendengelder auf, um Einrichtungsgegenstände, Computer, Pflegebäder, Sportaktivitäten oder Ausflüge zu organisieren. "Die Mittel, die vom Land zur Verfügung gestellt werden, reichen bei weitem nicht aus, um alles abzudecken, was die Klienten in der Lebenshilfe brauchen", sagt Rauscher, die selbst Mutter einer Klientin ist. "Unsere Arbeitsgruppe hat in der Vergangenheit Benefizkonzerte, Spendenaktionen, Flohmärkte und verschiedene andere Aktivitäten durchgeführt. Dafür fehlt im Moment aber das Personal."

Auch finanziell steht die Lebenshilfe Vöcklabruck unter Druck. "Die Unterstützung für die Lebenshilfe ist im Bezirk groß. Viele Firmen unterstützen uns regelmäßig mit großen Beträgen, worüber wir uns sehr freuen", sagt die Arbeitsgruppenobfrau. 2018 seien jedoch viele Spendengelder in die Special Olympics Nationalen Sommerspiele geflossen. Die Arbeitsgruppe hofft, dass die Spender 2019 zurückkehren.

Info-Abend in Vöcklabruck

Die Lebenshilfe Vöcklabruck ist mit ihrem Problem nicht allein. In anderen Bezirken ging der Rückhalt ebenso verloren. Arbeitsgruppen wurden auch bereits aufgelöst – letztlich auf Kosten der Klienten.

Die vier verbliebenen Aktivisten des Vereins "Lebenshilfe-Arbeitsgruppe Vöcklabruck" wollen diese Entwicklung aber nicht einfach hinnehmen, sondern die alte Schlagkraft wieder zurückgewinnen. Voraussetzung dafür ist, dass sich auch wieder mehr Angehörige von Klienten für die Lebenshilfe einsetzen. Um die Arbeitsgruppe vorzustellen und einen Einblick ihrer Tätigkeiten zu geben, laden die verbliebenen Mitglieder am Freitag, 1. Februar, um 18 Uhr zu einem "Gemütlichen Abend" in der Vöcklabrucker Lebenshilfe-Werkstätte (E-Werkstraße 74). Interessierte sind herzlich eingeladen. Christine Rauscher bittet um eine Anmeldung per E-Mail (christine.rauscher@gmx.at).

