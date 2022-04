Die Lebenshilfe in Vöcklabruck schlägt heute ein neues Kapitel auf: In den ehemaligen Räumlichkeiten der Gebietskrankenkasse (GKK) in der Ferdinand-Öttl-Straße eröffnet die Hilfsorganisation ihre neue Werkstätte, in der Menschen mit Beeinträchtigungen Auftragsarbeiten erledigen und Kunsthandwerk herstellen. Im Erdgeschoß bieten sie außerdem einen Bügelservice an und betreiben gemeinsam mit ihren Betreuern eine Jausenstation.