Die Leader-Region FUMO geht in eine neue Förderperiode

Bürgermeisterin Höllwarth-Kaiser (Oberhofen am Irrsee) ist Obfrau der Leader-Region FUMO

In der Leader-Region FUMO (Fuschlsee-Mondseeland) herrscht Aufbruchsstimmung. In Wien übergab Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) FUMO-Obfrau Elisabeth Höllwarth-Kaiser (ÖVP-Bürgermeisterin von Oberhofen am Irrsee) und ihre Stellvertreter Thomas Ließ (ÖVP, Bürgermeister von Hof) die Urkunde, mit der die FUMO für die Förderperiode 2023-2027 wieder als Leader-Region anerkannt wird.