Morgen findet in der Region Traunsee-Almtal zum dritten Mal die Lange Nacht der Industriekultur statt, bei der es Interessierten von 16 bis 22 Uhr ermöglicht wird, einen Blick hinter die Kulissen der Industrie zu werfen und diese hautnah mitzuerleben.

Für die heurige Lange Nacht der Industriekultur öffnen 14 Firmen, neun Museen sowie die Ausbildungs- und Kompetenzzentren Waldcampus Österreich und Pferdezentrum Stadl-Paura ihre Pforten und bieten ein spannendes Rahmenprogramm. Dazu zählen Präsentationen, Führungen, Rundgänge, Produktvorführungen, Dialoge und vieles mehr. Ziel ist es, Schülern, Studierenden, Arbeits- und Ausbildungsplatzsuchenden, aber auch Touristen, Einheimischen und allgemein interessierten Menschen authentische Industrie hautnah zu präsentieren und ihnen die Gelegenheit zu bieten, in die Industriegeschichte einzutauchen. Abgerundet und musikalisch unterstützt werden die Firmen und Museen von den Gmundner Festwochen, die ein individuelles Musikprogramm zusammenstellen.

Erstmals an Bord ist die OÖ Seilbahnholding: Bei der Tal- und der Bergstation der Grünberg-Seilbahn bekommt man einen Einblick, wie eine derartige Aufstiegshilfe funktioniert. Ebenso neu dabei sind das Zementwerk Hatschek in Pinsdorf, das Führungen anbietet, sowie die Firma Linsinger Maschinenbau in Laakirchen, die einen Einblick in die Produktion der Frästechnik bietet. Zu Betrieben, die bereits im Vorjahr dabei waren, zählen die Salinen Austria AG, die Brauerei Schloss Eggenberg oder die Gmundner Keramik. Teilnehmende Museen sind unter anderem das Museum Ebensee, das Viechtauer Heimathaus, das Papiermachermuseum Steyrermühl oder das Sensenmuseum Geyerhammer.

Anmeldung und alle Infos unter www.industriekultur.at

